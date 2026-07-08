Тувинские волонтеры в поисках пропавших девочек залезли на территорию тюрьмы

Волонтеры-поисковики залезли в тюрьму в Туве и повредили имущество ФСИН Тувинские волонтеры в поисках пропавших девочек залезли на территорию тюрьмы

Москва8 июл Вести.Волонтеры, которые продолжают искать пропавших в Кызыле двух 12-летних девочек, залезли в тюрьму, сообщает Telegram-канал Mash.

Неравнодушные перелезли через забор тюрьмы, бродили по территории и повредили собственность ФСИН пишет паблик

Охранники отсмотрели записи с камер видеонаблюдения и вызвали полицию. Нарушителей ищут.

Ранее неравнодушные граждане закидали камнями дом многодетной семьи в Кызыле, думая, что там находятся пропавшие девочки. По информации ряда местных СМИ, на этот дом указала шаманка. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве, несколько человек отправлены под арест.

Две девочки пропали в столице Республики Тыва 1 июля, и до сих пор их местонахождение неизвестно. Поиски продолжаются.