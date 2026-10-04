Пострадавшей при атаке БПЛА на Подмосковье главе УИК Воробьев вручил орден

Воробьев наградил председателя УИК из Подмосковья, пострадавшую при атаке БПЛА Пострадавшей при атаке БПЛА на Подмосковье главе УИК Воробьев вручил орден

Москва4 окт Вести.Председатель участковой избирательной комиссии из Подмосковья Наталья Санайкина награждена орденом Преподобного Сергия Радонежского, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев в MAX.

В дни выборов женщина пострадала при атаке БПЛА, но продолжила работу на участке.

Отдельно хочу отметить Наталью Санайкину – председателя УИК из Ленинского округа. … Ей вручил орден Преподобного Сергия Радонежского говорится в публикации Воробьева

Ночью 20 сентября при падении обломков БПЛА был серьезно поврежден дом председателя УИК №1283 Натальи Санайкиной. Женщина получила осколочные ранения ног. Несмотря на это, она вовремя открыла избирательный участок и продолжила работу.