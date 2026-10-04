Москва4 октВести.Председатель участковой избирательной комиссии из Подмосковья Наталья Санайкина награждена орденом Преподобного Сергия Радонежского, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев в MAX.
В дни выборов женщина пострадала при атаке БПЛА, но продолжила работу на участке.
Отдельно хочу отметить Наталью Санайкину – председателя УИК из Ленинского округа. … Ей вручил орден Преподобного Сергия Радонежскогоговорится в публикации Воробьева
Ночью 20 сентября при падении обломков БПЛА был серьезно поврежден дом председателя УИК №1283 Натальи Санайкиной. Женщина получила осколочные ранения ног. Несмотря на это, она вовремя открыла избирательный участок и продолжила работу.