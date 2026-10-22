Воробьев: силы ПВО отражают абсолютное большинство атак на Подмосковье Воробьев рассказал о ежедневной работе сил ПВО по отражению атак БПЛА

Москва22 окт Вести.На территории Московской области террористические атаки БПЛА, которые предпринимают ВСУ, происходят если не каждый день, то через день. Об этом губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал телеканалу "360".

Спасибо нашим военным, мощная система ПВО нейтрализует абсолютное большинство из них заявил глава региона

Как отметил Воробьев, в регионе действует приоритетный порядок восстановления многоквартирных домов, оказавшихся под ударом БПЛА, и выплат по ИЖС.

Мы стараемся за этим очень внимательно следить, потому что сроки восстановления имеют принципиальное значение для людей, которые живут в МКД отметил губернатор

Власти держат проведение работ под контролем, подчеркнул Воробьев.