Жители Новоусманского района несут игрушки и свечи в память о погибшем ребенке

Воронежцы создали стихийный мемориал на месте гибели трехлетнего мальчика Жители Новоусманского района несут игрушки и свечи в память о погибшем ребенке

Москва24 июл Вести.В Новоусманском районе Воронежской области стихийно образовался мемориал на месте гибели трехлетнего мальчика, который стал жертвой ночной атаки беспилотника. К месту трагедии жители приносят цветы, детские игрушки и свечи. Об этом сообщается на странице "Новая Усмань сегодня" в соцсети "ВКонтакте".

Глава района Татьяна Леонтьева выразила соболезнования родным погибшего и отметила, что словами невозможно облегчить боль этой утраты.

Невозможно подобрать слова, способные облегчить боль этой невосполнимой утраты. Находимся рядом и скорбим вместе с семьей, разделяя тяжесть этого горя написала Татьяна Леонтьева

Трагедия случилась минувшей ночью. Дрон попал в дом, где находился ребенок с родителями, после чего начался пожар. Малыш погиб, а его близкие получили травмы. Следственный комитет России уже начал расследование по факту гибели ребенка.

Всего в ночь на 24 июля расчеты ПВО сбили 36 беспилотных летательных аппаратов. Получили повреждения частные дома, квартиры и автомобили.