Москва28 маяВести.Военный грузовик попал в аварию в Западно-Поморском воеводстве Польши, пострадали американские солдаты. Об этом говорится в сообщении пресс-службы военной жандармерии.
В сообщении сказано, что грузовик, перевозивший солдат на полигон под Дравско-Поморским, съехал с дороги и перевернулся на обочине. Восемь американских военных получили ранения.
Один человек в тяжелом состоянии был доставлен вертолетом санитарной авиации в госпитальговорится в материале
Один из пострадавших отказался от отправки в стационар.
Предполагается, что авария произошла из-за неосторожности водителя.