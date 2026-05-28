В результате аварии с грузовиком в Польше пострадали восемь американских солдат

Восемь военнослужащих США пострадали в ДТП в Польше В результате аварии с грузовиком в Польше пострадали восемь американских солдат

Москва28 мая Вести.Военный грузовик попал в аварию в Западно-Поморском воеводстве Польши, пострадали американские солдаты. Об этом говорится в сообщении пресс-службы военной жандармерии.

В сообщении сказано, что грузовик, перевозивший солдат на полигон под Дравско-Поморским, съехал с дороги и перевернулся на обочине. Восемь американских военных получили ранения.

Один человек в тяжелом состоянии был доставлен вертолетом санитарной авиации в госпиталь говорится в материале

Один из пострадавших отказался от отправки в стационар.

Предполагается, что авария произошла из-за неосторожности водителя.