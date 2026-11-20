Востоковед Керимов предположил, что РФ и КНР обсуждали вопрос Ирана с США Востоковед Керимов: Москва и Пекин, вероятно, поднимали вопрос Ирана с США

Москва20 ноя Вести.Востоковед, журналист, советник генерального директора медиагруппы "Россия сегодня" Турал Керимов считает, что Россия и Китай обсуждали с США ситуацию вокруг Ирана как на двусторонних, так и на трехсторонних встречах. Об этом он заявил в интервью информационной службе "Вести".

Я думаю, обсуждались действительно все международные вопросы, которые так или иначе имели отношение и имеют отношение к американской внешней политике и глобальной стабильности. И в этом смысле ситуация вокруг Ирана не является исключением. Тем более что иранский кейс… представляет стратегический интерес и для стабильности всей Евразии, всей мировой энергетики, в том числе для стабильности Большого Ближнего Востока. Естественно, и Пекин, и Москва, я думаю, и на двустороннем уровне, и на уровне трехстороннем этот вопрос поднимали заявил эксперт

Керимов добавил, что обсуждение иранской проблематики интересно и самому Вашингтону.

Более того, этот вопрос заинтересованы обсуждать и сами американцы, потому что какого-либо адекватного выхода из данной ситуации, которую они сами же и создали с помощью Израиля, они не предлагают. Они не знают, как решить ту головоломку, которая буквально на наших глазах сложилась, и без посторонней помощи это сделать будет невозможно сказал востоковед

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщал, что президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп во время предстоящих контактов в Китае могут обсудить ситуацию вокруг Ирана.