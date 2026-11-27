"Вояджер-1" перестал передавать данные на Землю CNN: "Вояджер-1" перестал передавать данные на Землю, связь с зондом сохраняется

Москва27 ноя Вести.Американский космический аппарат "Вояджер-1" перестал передавать на Землю научную и техническую информацию. Несмотря на то, что радиосвязь с зондом сохраняется, вместо данных он транслирует пустой сигнал, сообщил CNN.

Зонд дальнего космоса больше не отправляет научные и технические данные и передает только пустой "несущий сигнал" – непрерывный радиосигнал, который обычно также содержит информацию, собранную приборами космического аппарата говорится в публикации

Уточняется, что NASA обнаружило сбой 14 ноября и сейчас пытается установить его причину. Предварительно, проблема могла возникнуть из-за работы бортового компьютера, который отвечает за сбор сведений с научных приборов.

Телеканал также отмечает, что устранить неполадки будет непросто: "Вояджер-1" находится очень далеко, из-за большого расстояния любые команды, отправленные аппарату, доходят до него с задержкой в 24 часа, а ответ – еще через сутки до команды миссии на Земле.

Ранее глава NASA Джаред Айзекман сообщил, что "Вояджер-1" стал первым аппаратом в истории, которому удалось преодолеть расстояние в одни световые сутки (26 миллионов километров).