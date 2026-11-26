Москва26 ноя Вести.Доктор наук и профессор РГГУ и НИУ ВШЭ, лингвист Максим Кронгауз проанализировал в интервью KP.RU пять самых ярких молодежных неологизмов 2026 года: "могнуть", "воздухан", "нишевый", "дофаминовый" и "тревожник".

Слишком мало содержания, слишком много экспрессии сказал Кронгауз о слове "могнуть", которое, по его оценке, не закрепится в литературном языке

По словам лингвиста, "могнуть" заимствовано из английского сленгового глагола "to mog", образованного от аббревиатуры AMOG (Alpha Male of the Group - альфа-самец группы), и означает "доминировать" или "превосходить". Популярности слову добавило созвучие с русскими "могу" и "могем", а катализатором стала песня "Я тебя могну!". Первой его подхватила молодежь, затем оно распространилось через соцсети. Кронгауз считает, что это модная вспышка, которая со временем угаснет.

Слово "воздухан" лингвист назвал русской находкой, в основе которой лежит идея безответственности и бессмысленных колебаний воздуха. Слово стало преемником "пустомели" и "балабола". Кронгауз предположил, что оно пришло из жаргона, возможно, с Кавказа, а появление глагола "воздуханить" подтверждает живость слова. По мнению лингвиста, слово останется в просторечии.

Слово "нишевый" эксперт связал с интересом к необычному. По мнению Кронгауза оно сужает пространство, обозначая место "для своих" и способ спрятать нечто ценное. Изначально термин относился к сфере потребления и обозначал узкую целевую аудиторию, но его значение расширилось, что Кронгауз расценивает как показатель востребованности.

"Дофаминовый" пришло из нейробиологии, предположительно через популярную психологию, и стало обозначать приятное, доставляющее удовольствие. Чаще всего его применяют к атмосфере, месту или еде, например "дофаминовое кафе" или "дофаминовая сумка". Лингвист допустил, что слово может быстро "стереться" и перестать быть интересным.

"Тревожником" называют человека, который переживает круглосуточно, по поводу и без. По словам Кронгауза, "ниша" и "дофаминовые" радости служат способами защититься от тревоги, исходящей от большого и непредсказуемого мира, а "тревожник" стал собирательным образом современного человека.