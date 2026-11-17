Слюсарь: пожар на атакованном объекте в Азове полностью потушен

Возгорание на атакованном БПЛА объекте в Азове ликвидировали Слюсарь: пожар на атакованном объекте в Азове полностью потушен

Москва17 ноя Вести.Возгорание на одном из объектов в Азове, подвергшемся атаке украинских БПЛА, полностью ликвидировано днем 17 ноября, тушение пожара на втором объекте продолжается. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

Сегодня днем полностью ликвидировано возгорание на одном из объектов в Азове, подвергшихся атаке вражеских БПЛА. Работы по локализации второго возгорания продолжаются... В границах объектов введен локальный режим ЧС, работает оперативный штаб МЧС написал глава региона

Сейчас специалисты Роспотребнадзора продолжают исследовать качество воздуха в Азове. Превышения предельно допустимой концентрации вредных веществ не выявлено.

Кроме того, специальные службы проводят мероприятия по обеспечению безопасности на участке трассы Р-280 в Неклиновском районе, подвергшемся атаке беспилотников. Здесь ведутся восстановительные работы, движение автотранспорта организовано по альтернативным маршрутам, добавил Слюсарь.

Ранее губернатор сообщал, что в результате прицельной атаки украинских БПЛА было повреждено дорожное полотно и металлические ограждения в районе моста через реку Миус.