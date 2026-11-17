В Ростовской области при ударе ВСУ поврежден участок трассы у моста через Миус

ВСУ нанесли удар в районе моста в Ростовской области, есть повреждения В Ростовской области при ударе ВСУ поврежден участок трассы у моста через Миус

Москва17 ноя Вести.Украинские формирования нанесли удар по участку трассы Р-280 в районе моста через реку Миус в Неклиновском районе Ростовской области. Есть повреждения. Об этом сообщил глава региона Юрий Слюсарь.

Атака была совершена утром 17 ноября, во вторник. Противник применил БПЛА.

В результате прицельной воздушной атаки БПЛА на участке трассы Р-280 в Неклиновском районе (96-97 км) в районе моста через реку Миус, по предварительной информации, повреждены дорожное полотно, металлические ограждения… Движение по мосту приостановлено с 08.11.2026 написал губернатор в мессенджере МАХ

Информации о пострадавших нет. На месте работают представители оперативных и экстренных служб.