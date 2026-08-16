Склад с медикаментами загорелся в Домодедово после массированной атаки ВСУ

Возгорание склада с медикаментами произошло в Домодедово после атаки ВСУ Склад с медикаментами загорелся в Домодедово после массированной атаки ВСУ

Москва16 авг Вести.Возгорание склада с медикаментами произошло в Домодедово в результате массированной атаки украинских беспилотников. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

В Домодедово произошло возгорание склада с медикаментами. По предварительной информации, пострадавших нет написал он в своем канале в мессенджере МАХ

Позднее глава городского округа Домодедово Евгения Хрусталева заявила, что возгорание произошло на территории ПЛК "Северное Домодедово" (зеленые склады). Распространение огня локализовано, однако зафиксировано обрушение склада на площади 56 000 кв. м. Помимо прочего, зафиксированы повреждения домов и автомобилей примерно по 21 адресу.

Ночью 16 августа украинские боевики с применением 187 БПЛА атаковали Московскую область. В результате ударов погиб человек, еще 3 пострадали, в Коледино загорелся склад WB. В нескольких муниципалитетах также зафиксированы разрушения гражданской инфраструктуры, в том числе многоквартирных и частных домов.

В прокуратуре Московской области для граждан открыта горячая линия.