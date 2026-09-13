Кириенко: возрождение неонацизма всегда ведет к трагедиям, как на Украине

Возрождение неонацизма неизбежно приводит к трагедиям, заявил Кириенко Кириенко: возрождение неонацизма всегда ведет к трагедиям, как на Украине

Москва13 сен Вести.Возрождение неонацизма всегда приводит к трагедиям, как на Украине. Об этом заявил первый заместитель руководителя Администрации президента России Сергей Кириенко в ходе открытия выставки "Катастрофа памяти: неонацизм XXI века".

По его словам, выставка показывает, что неонацизм в современном мире все еще жив.

Очень часто руководство многих западных стран как-то очень стыдливо от этой проблемы отворачивается, предпочитает сделать вид, что этого нет, предпочитает не заметить. И это всегда заканчивается трагедией. Это показано на примере неонацизма на Украине, это показано на примере возрождения неонацизма во многих странах, за которым каждый раз следуют страшные трагедии сказал Кириенко

Ранее председатель Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что в ходе специальной военной операции перед Россией поставлены правильные цели, среди них – борьба с неонацизмом, к которой должны присоединиться западные страны.

По мнению министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, российский народ не примет завершения конфликта на Украине, при котором неонацистский режим сохранится.