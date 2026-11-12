Впервые в истории метро Нижнего Новгорода машинистом стала женщина Впервые в истории нижегородского метрополитена машинистом поезда стала девушка

Москва12 ноя Вести.Машинистом электропоезда в нижегородском метро стала женщина. Это историческое событие, поскольку за всю 40-летнюю историю подземки такого еще не было. Об этом в MAX рассказал Юрий Шалабаев.

По его словам, машинистку зовут Александра Молчанова, ей 27 лет.

В нижегородском метро в качестве машиниста электропоезда начала работу первая женщина! Такого за 40-летнюю историю подземки еще не было сказано в сообщении городского главы

Девушка решила откликнуться на вакансию машиниста в январе 2026 года. Ради работы в метро она прошла десятимесячное обучение.

Мэр Нижнего Новгорода выразил надежду на то, что своим примером девушка вдохновит других представительниц прекрасного пола выбирать работу машиниста. В настоящий момент обучение проходит еще одна кандидатка.