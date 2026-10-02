Москва2 октВести.Анастасия Николаева стала первой женщиной в мире, которая возглавила мужской футзальный клуб. Об этом сообщает пресс-служба Суперлиги.
Там уточнили, что Николаеву назначили главным тренером нижегородского "Торпедо".
Впервые в истории ведущих мировых чемпионатов главным тренером мужской футзальной команды в соревнованиях топ-уровня стала женщина: отныне официально главный тренер "Торпедо" - Анастасия Николаеваследует из заявления пресс-службы.
В первом матче под руководством Николаевой "Торпедо" проиграло московскому клубу КПРФ со счетом 2:5.
Раньше спортсменка работала главным тренером петербургской "Авроры", которая стала бронзовым призером Кубка России. Затем Николаева вошла в тренерский штаб нижегородской "Норманочки".
Ранее генеральный директор ФК "Торпедо" Владимир Леонченко рассказал, как оценивает старт команды в новом сезоне.