Впервые в истории ВМС Германии женщина стала командовать фрегатом Spiegel: женщина впервые в истории ВМС Германии стала командовать фрегатом

Москва17 сен Вести.Женщина впервые в истории Военно-морских сил (ВМС) Германии приняла командование фрегатом. Об этом сообщает немецкое издание Der Spiegel.

Фрегаттенкапитан Уте Никлас возглавила корабль "Рейнланд-Пфальц" на торжественной церемонии в Вильгельмсхафене. Командование ей передал прежний капитан Бенедикт Айххорн.

Я принимаю командование в столь же захватывающей, сколь и сложной фазе. Это потребует много сил от всего экипажа заявила Никлас

Назначение стало знаковым для бундесвера, поскольку доступ ко всем военным специальностям женщины в Германии получили лишь в 2001 году, а путь до командования фрегатом занимает не менее 15 лет.