Москва17 сенВести.Женщина впервые в истории Военно-морских сил (ВМС) Германии приняла командование фрегатом. Об этом сообщает немецкое издание Der Spiegel.
Фрегаттенкапитан Уте Никлас возглавила корабль "Рейнланд-Пфальц" на торжественной церемонии в Вильгельмсхафене. Командование ей передал прежний капитан Бенедикт Айххорн.
Я принимаю командование в столь же захватывающей, сколь и сложной фазе. Это потребует много сил от всего экипажазаявила Никлас
Назначение стало знаковым для бундесвера, поскольку доступ ко всем военным специальностям женщины в Германии получили лишь в 2001 году, а путь до командования фрегатом занимает не менее 15 лет.