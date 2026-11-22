"Вполне нормальное явление": аналитик Аскерханов о звонках Стубба и Стере Путину Аскерханов: звонками Путину Стубб и Стере пытаются обезопасить свои страны

Москва22 ноя Вести.Власти Финляндии и Норвегии понимают, что в текущей геополитической ситуации их государства "попадают в зону риска". Чтобы "обезопасить себя", финский президент Александр Стубб и норвежский премьер-министр Йонас Гар Стере выходят на контакт с российским лидером Владимиром Путиным. Такое мнение высказал ИС "Вести" специалист теории управления, политико-экономический аналитик Кямиль Аскерханов.

Еще до [саммита] в Шэньчжэне Стубб вместе с норвежским премьером звонили в Москву, им сказали: звоните когда хотите, можете договариваться. Они прекрасно понимают, что они попадают в зону риска, они хотят себя обезопасить. Это вполне нормальное явление сказал Аскерханов



Стере допустил, что вместе со Стуббом проведет еще один телефонный разговор с российской стороной.

Кроме того, Владимиру Путину звонил президент Франции Эммануэль Макрон.