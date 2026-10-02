Врач хосписа рассказал, что люди видят перед смертью Врач паллиативной помощи Керр: перед смертью у людей бывают видения с близкими

Москва2 окт Вести.Незадолго до смерти у некоторых людей возникают видения, в которых они разговаривают со своими умершими родственниками. Об этом рассказал врач хосписа, специалист по паллиативной помощи Кристофер Керр в интервью журналистке Опре Уинфри. Его цитирует Metro.

Керр отметил, что работает уже 27 лет и многие его пациенты в последние дни жизни видят своих умерших близких. Пациенты, как заметил врач, убеждены в том, что их видения не галлюцинация.

Большинство людей, с которыми разговаривал Керр, незадолго до своего ухода из жизни видели тех, с кем у них были хорошие отношения. По словам пациентов, это взаимодействие было позитивным и придало им уверенности.

Врач вспомнил историю женщины по имени Джин. Она начала видеть собственную мать, которая говорила ей, что все будет хорошо.

Такие видения, как считает Керр, касаются нерешенных вопросов в жизни пациентов. Также они дают людям шанс на спокойствие, считает врач.

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