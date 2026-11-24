Врач назвал обувь, ношение которой зимой может "повлиять на зачатие" Терапевт Кондрахин: ношение кроссовок зимой способно повлиять на зачатие

Москва24 ноя Вести.В зимнее время ношение кроссовок может оказать влияние на репродуктивное здоровое. Такое мнение высказал врач-терапевт Андрей Кондрахин в комментарии изданию "Абзац".

Специалист объяснил, что переохлаждение ног способно вызвать воспалительные процессы в органах малого таза.

Эти дефекты не дают возможности произвести зачатие, потому что это очень интимный процесс. Если матка воспалена, невозможно яйцеклетке присоединиться заявил врач

По словам Кондрахина, если сперматозоид находится в "среде, которая воспалительная", то он "плохо двигается" и не может выполнить свою функцию.

Врач также добавил, что охлаждение ног может спровоцировать снижение температуры крови, которая поступает в органы малого таза, и ослабить местную иммунную защиту. По мнению Кондрахина, это может создать условия для воспалительных заболеваний, включая простатит у мужчин.

В материале уточняется, что научных доказательств прямой связи между ношением кроссовок в зимнее время и бесплодием нет.

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