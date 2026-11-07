Врач предложила вариант диетической пиццы для школьников Врач Подчиненова: пицца может остаться в школьном меню при замене колбасы мясом

Москва7 ноя Вести.Пицца не должна присутствовать в ежедневном рационе школьников, поскольку не является полезным для детей блюдом. Однако она может эпизодически появляться в школьном меню, если заменить часть привычных продуктов полезными, сообщил ТАСС со ссылкой на диетолога, замдиректора Института медицины и медицинских технологий Новосибирского государственного университета (НГУ), доктора медицинских наук Дарью Подчиненову.

Ранее советник президента РФ Елена Ямпольская выступила против присутствия пиццы в меню школьников. Она подчеркнула, что считает это блюдо вредным для детского здоровья.

Пицца не является безусловно вредным блюдом, опасной может быть ее промышленная рецептура: майонез, кетчуп с добавленным сахаром, колбасные изделия с избытком соли и пищевых добавок. При замене этих компонентов на томатную пасту, сметану, отварное мясо или птицу и свежие овощи пицца может оставаться в школьном меню как эпизодическое блюдо, не нарушающее принципы здорового питания сказала врач

Она также уточнила, что пицца в ее привычном понимании является источником насыщенных жиров и рафинированных углеводов. Ежедневное употребление ее в пищу может привести к ожирению и развитию сахарного диабета второго типа.