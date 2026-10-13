Врач Кондрахин: сода без маркировки о пищевой продукции подходит лишь для уборки

Врач раскрыл, чем сода в синей упаковке может отличаться от красной Врач Кондрахин: сода без маркировки о пищевой продукции подходит лишь для уборки

Москва13 окт Вести.Сода в синей упаковке может быть предназначена только для уборки, если на пачке нет маркировки "пищевая". Об этом "Абзацу" рассказал терапевт Андрей Кондрахин.

Врач допустил, что новая упаковка может указывать на техническое назначение продукта. По его словам, употреблять такую соду внутрь опасно, поскольку она может не проходить необходимую очистку.

Если на синей упаковке не будет указано слово "пищевая", то это сода техническая. Она неочищенная, в ней могут быть скопления различных других химических веществ, может быть, даже входит абразив. Такая сода непригодна для использования в питании сказал он

При этом обычная сода с правильной маркировкой остается безопасным и универсальным средством. Эксперт отметил, что пищевая сода пригодна для выпечки, приема внутрь, чистки посуды и обработки поверхностей. По его словам, слабая щелочь помогает очищать, отмывать и в том числе обеззараживать поверхности.

Кондрахин подчеркнул, что проблем с использованием соды нет, если на упаковке указано, что продукт является пищевым и предназначен для соответствующих целей.

Ранее сообщалось, что впервые за 30 лет у соды появится новый вариант упаковки - синяя пачка, предназначенная для уборки и дезинфекции. В компании "Росхим" пояснили, что россияне все чаще применяют соду не только для приготовления пищи, но и в хозяйственных целях. При этом привычная красно-желтая упаковка по-прежнему останется в продаже.