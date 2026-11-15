Врач Костюков: риск потери зрения от "Оземпика" не больше 1 случая на 10 тыс.

Врачи оценили требование FDA предупреждать о риске потери зрения от "Оземпика" Врач Костюков: риск потери зрения от "Оземпика" не больше 1 случая на 10 тыс.

Москва15 ноя Вести.Российские офтальмологи не видят в требовании американского регулятора предупреждать о риске потери зрения при приеме препаратов класса GLP-1, включая "Оземпик", повода отказываться от назначенного лечения, но советуют отдельным группам пациентов внимательнее следить за глазами. Об этом сообщил РБК офтальмохирург клиники VISTA Егор Костюков.

Важно правильно оценивать масштаб. Абсолютный риск очень низкий, даже по осторожным оценкам, это не больше одного дополнительного случая на 10 тыс. пациентов в год. Поэтому, на мой взгляд, это не повод отказываться от лечения, назначенного по показаниям заявил Костюков

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) 9 ноября потребовало внести в инструкции к препаратам класса GLP-1 предупреждение о возможном повышении риска неартериитной передней ишемической оптической нейропатии (NAION). Это редкое заболевание проявляется внезапным безболезненным ухудшением зрения на один глаз, в том числе необратимым. По словам Костюкова, первые сигналы о связи касались семаглутида, действующего вещества "Оземпика", поэтому распространение предупреждения на весь класс он считает обоснованным.

Повышенного внимания, по его мнению, требуют пациенты с диабетом, высоким давлением и обструктивным апноэ сна, поскольку эти состояния сами увеличивают риск NAION. Прямая причинно-следственная связь, как отметил врач, пока не доказана.

Офтальмолог "Центра кератоконуса" Дмитрий Сагоненко в беседе с РБК указал, что нарушения кровоснабжения могут возникать и из-за сопутствующих заболеваний. Основатель сети клиник "Ясный взор" Игорь Азнаурян счел связь недоказанной, поскольку среди пациентов много диабетиков.

При внезапном ухудшении зрения на один глаз или выпадении части изображения нужно в тот же день обратиться к офтальмологу, подчеркнули специалисты.

Ранее в США были поданы 4 тысячи исков к разработчикам "Оземпика" и его аналогов из-за жалоб пациентов. Судебным инстанциям предстоит определить, информировали ли производители пациентов и медицинских работников о потенциальных рисках и не вводили ли они потребителей в заблуждение.