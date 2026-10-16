В Приморье врачи спасли мужчину, которого укусил ядовитый щитомордник

Врачи Владивостока спасли мужчину после укуса щитомордника В Приморье врачи спасли мужчину, которого укусил ядовитый щитомордник

Москва16 окт Вести.Минздрав Приморья сообщил, что врачи Владивостока спасли пациента после укуса щитомордника.

Ядовитая змея укусила 36-летнего мужчину в область внутренней лодыжки левой стопы во время отдыха на острове Русский.

Первые полчаса пострадавший не ощущал острой боли. Но затем развился отек тканей стопы, кожа в области укуса покраснела и стал болеть. С такими симптомами пострадавший обратился за помощью во Владивостокскую клиническую больницу №2.

Пострадавшего госпитализировали в отделение токсикологии сказано в сообщении

Благодаря своевременному обращению и грамотной терапии удалось быстро купировать отек и избежать тяжелых осложнений.