Москва16 октВести.Минздрав Приморья сообщил, что врачи Владивостока спасли пациента после укуса щитомордника.
Ядовитая змея укусила 36-летнего мужчину в область внутренней лодыжки левой стопы во время отдыха на острове Русский.
Первые полчаса пострадавший не ощущал острой боли. Но затем развился отек тканей стопы, кожа в области укуса покраснела и стал болеть. С такими симптомами пострадавший обратился за помощью во Владивостокскую клиническую больницу №2.
Пострадавшего госпитализировали в отделение токсикологиисказано в сообщении
Благодаря своевременному обращению и грамотной терапии удалось быстро купировать отек и избежать тяжелых осложнений.