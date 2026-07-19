Вратарь PSG Сафонов: жена знает, что лучше сразу не обсуждать со мной игру

Вратарь PSG Сафонов объяснил, почему не сразу обсуждает матчи с женой Вратарь PSG Сафонов: жена знает, что лучше сразу не обсуждать со мной игру

Москва19 июл Вести.Вратарь французского клуба PSG Матвей Сафонов сразу после игры старается не говорить о футболе со своей женой Мариной Кондратюк. Об этом сам Сафонов заявил на фестивале VK Fest в VK Лектории.

Футболист добавил, что жена отлично его понимает и всегда поддерживает.

Мариша знает, что ей не стоит самой начинать разговор о футболе. Когда я вымотан, меня бросает в эмоции, такие эмоциональные качели сказал Сафонов

Он добавил, что Марина также не дает интервью на футбольные темы.

Ранее сообщалось, что Сафонов вместе с супругой устроили пышное торжество по случаю бракосочетания.