Москва19 июлВести.Вратарь французского клуба PSG Матвей Сафонов сразу после игры старается не говорить о футболе со своей женой Мариной Кондратюк. Об этом сам Сафонов заявил на фестивале VK Fest в VK Лектории.
Футболист добавил, что жена отлично его понимает и всегда поддерживает.
Мариша знает, что ей не стоит самой начинать разговор о футболе. Когда я вымотан, меня бросает в эмоции, такие эмоциональные качелисказал Сафонов
Он добавил, что Марина также не дает интервью на футбольные темы.
Ранее сообщалось, что Сафонов вместе с супругой устроили пышное торжество по случаю бракосочетания.