Диетолог рассказала, вреден ли салат с крабовыми палочками

Вреден ли салат с крабовыми палочками и майонезом? Отвечает диетолог Диетолог рассказала, вреден ли салат с крабовыми палочками

Москва28 ноя Вести.Крабовый салат не стоит считать вредным для здоровья из-за содержания майонеза и углеводов, заявила в беседе с RT врач-эндокринолог и диетолог Юлия Каминарская.

По ее словам, крабовые палочки содержат рыбный белок, количество которого зависит от состава продукта. Кукурузу и рис специалист также назвала полезными продуктами.

Углеводы – это не что-то опасное, от чего организму нужно защищаться подчеркнула Каминарская

При этом диетолог отметила, что в классическом крабовом салате обычно мало овощей и пищевых волокон, а майонез может делать блюдо достаточно калорийным.

Ранее врач-диетолог Римма Мойсенко посоветовала отказаться от продолжительных новогодних застолий с большим количеством салатов, заправленных майонезом.