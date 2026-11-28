Минобороны сообщило об ударах по энергетической и топливной инфраструктуре ВСУ

ВС РФ нанесли удары по энергетической и топливной инфраструктуре Украины Минобороны сообщило об ударах по энергетической и топливной инфраструктуре ВСУ

Москва28 ноя Вести.Вооруженные силы России в минувшие сутки нанесли удары по объектам энергетики и топливной инфраструктуры, работавшим в интересах Вооруженных сил Украины. Об этом говорится в ежедневной сводке Минобороны РФ о ходе специальной военной операции.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетической и топливной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ указано в сообщении ведомства

По данным Минобороны, под удары также попали площадки, где беспилотники собирают, хранят и запускают, военные аэродромы и пункты временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников; поражение наносилось в 156 районах.

Ранее 28 ноября оборонном ведомстве сообщили, что за минувшую ночь средства ПВО ВС РФ сбили 1 246 украинских беспилотников над регионами России.