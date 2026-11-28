Москва28 нояВести.Вооруженные силы России в минувшие сутки нанесли удары по объектам энергетики и топливной инфраструктуры, работавшим в интересах Вооруженных сил Украины. Об этом говорится в ежедневной сводке Минобороны РФ о ходе специальной военной операции.
Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетической и топливной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУуказано в сообщении ведомства
По данным Минобороны, под удары также попали площадки, где беспилотники собирают, хранят и запускают, военные аэродромы и пункты временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников; поражение наносилось в 156 районах.
Ранее 28 ноября оборонном ведомстве сообщили, что за минувшую ночь средства ПВО ВС РФ сбили 1 246 украинских беспилотников над регионами России.