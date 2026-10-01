ВС РФ освободили Несторное и Рубленое в кольце окружения в Харьковской области Минобороны: ВС РФ взяли под контроль Несторное и Рубленое Харьковской области

Москва1 окт Вести.Российские военные взяли под контроль населенные пункты Нестерное и Рубленое в Харьковской области. Об этом сообщается в сводке Минобороны РФ.

В материале сказано, что подразделения группировки войск "Север" сжимают кольцо окружения формирований украинских военных на северо-востоке Харьковской области и расширяют внешнюю зону контроля.

В ходе активных наступательных действий в кольце окружения взяты под контроль населенные пункты Нестерное и Рубленое Харьковской области говорится в материале

Также в Минобороны заявили о ведении боев за населенные пункты Варваровка, Грачевка, Резниково и Сердобино в Харьковской области. В материале ведомства также сказано, что формирования ВСУ уничтожаются в районах населенных пунктов Нефедовка, Николаевка и Хатнее Харьковской области.

По данным министерства, потери живой силы ВСУ за день в кольце окружения составили до 30 человек, также Киев потерял три боевые бронированные машины и наземный робототехнический комплекс.