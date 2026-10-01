Москва1 октВести.Российские военные взяли под контроль населенные пункты Нестерное и Рубленое в Харьковской области. Об этом сообщается в сводке Минобороны РФ.
В материале сказано, что подразделения группировки войск "Север" сжимают кольцо окружения формирований украинских военных на северо-востоке Харьковской области и расширяют внешнюю зону контроля.
В ходе активных наступательных действий в кольце окружения взяты под контроль населенные пункты Нестерное и Рубленое Харьковской областиговорится в материале
Также в Минобороны заявили о ведении боев за населенные пункты Варваровка, Грачевка, Резниково и Сердобино в Харьковской области. В материале ведомства также сказано, что формирования ВСУ уничтожаются в районах населенных пунктов Нефедовка, Николаевка и Хатнее Харьковской области.
По данным министерства, потери живой силы ВСУ за день в кольце окружения составили до 30 человек, также Киев потерял три боевые бронированные машины и наземный робототехнический комплекс.