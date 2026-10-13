ВС РФ поразили логистический центр "Новой почты" в Терновке Николаевской области ВС РФ поразили логистический центр "Новой почты" в Николаевской области

Москва13 окт Вести.Российские войска в ночь на 13 октября атаковали ряд целей в Николаевской области. В их числе – логистический центр "Новая почта", который использовался для хранения грузов двойного назначения, предназначенных для Вооруженных сил Украины, сообщило Минобороны.

Уточняется, что речь идет о логистическом центре в поселке Терновка.

В результате ударов поражены:... в Николаевской области логистический центр "Новая почта" в н.п. Терновка, используемый для хранения грузов двойного назначения, предназначенных для обеспечения ВСУ говорится в заявлении

Еще одной целью российских военных минувшей ночью стал склад беспилотников в населенном пункте Мешково-Погорелово, а в самом порту Николаева был поражен сухогруз.