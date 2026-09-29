Москва29 сенВести.Вооруженные силы России минувшей ночью нанесли удар по локомотивному депо в Киеве, где хранились крылатые ракеты FP-5 "Фламинго" и комплектующие к ним. Об этом сообщили в Минобороны России.
В результате удара поражены: в Киеве: локомотивное депо, где был оборудован склад крылатых ракет наземного базирования FP-5 "Фламинго" и компонентов к нимговорится в сообщении оборонного ведомства
Ранее в Минобороны РФ сообщали об уничтожении двух сухогрузов, перевозивших военные грузы для ВСУ в порт Одессы. По информации ведомства, суда были поражены во время перехода по морю.