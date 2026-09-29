Российские войска ударили по локомотивному депо с ракетами "Фламинго" в Киеве

ВС РФ поразили локомотивное депо в Киеве, где хранились ракеты "Фламинго" Российские войска ударили по локомотивному депо с ракетами "Фламинго" в Киеве

Москва29 сен Вести.Вооруженные силы России минувшей ночью нанесли удар по локомотивному депо в Киеве, где хранились крылатые ракеты FP-5 "Фламинго" и комплектующие к ним. Об этом сообщили в Минобороны России.

В результате удара поражены: в Киеве: локомотивное депо, где был оборудован склад крылатых ракет наземного базирования FP-5 "Фламинго" и компонентов к ним говорится в сообщении оборонного ведомства

Ранее в Минобороны РФ сообщали об уничтожении двух сухогрузов, перевозивших военные грузы для ВСУ в порт Одессы. По информации ведомства, суда были поражены во время перехода по морю.