ВС РФ поразили разгрузочно-таможенный терминал в Харьковской области ВС РФ нанесли удар по разгрузочно-таможенному терминалу в Харьковской области

Москва27 окт Вести.Российские войска в ночь на 27 октября нанесли сокрушительный удар по разгрузочно-таможенному терминалу в Харьковской области. Об этом сообщило Минобороны РФ.

В результате удара поражены:... в Харьковской области: разгрузочно-таможенный терминал компании "Региональный Логистический центр" говорится в заявлении

В ведомстве уточнили, что на этом объекте хранились и распределялись материально-технические средства, грузы двойного назначения, а также разыведывательные и ударные беспилотники. Они предназначались для обеспечения Вооруженных сил Украины (ВСУ).