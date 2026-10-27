Москва27 октВести.Российские войска в ночь на 27 октября нанесли сокрушительный удар по разгрузочно-таможенному терминалу в Харьковской области. Об этом сообщило Минобороны РФ.
В результате удара поражены:... в Харьковской области: разгрузочно-таможенный терминал компании "Региональный Логистический центр"говорится в заявлении
В ведомстве уточнили, что на этом объекте хранились и распределялись материально-технические средства, грузы двойного назначения, а также разыведывательные и ударные беспилотники. Они предназначались для обеспечения Вооруженных сил Украины (ВСУ).