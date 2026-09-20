Москва20 сенВести.Российские войска в ночь на 20 сентября атаковали завод по производству систем управления "Фламинго" в Киеве. Об этом сообщило Минобороны РФ.
[Поражено] в городе Киеве предприятие радиоэлектронной промышленности "Радионикс", осуществляющее производство систем управления для ракет "Фламинго", "Нептун", FP-7 и FP-9говорится в заявлении
В ведомстве уточнили, что групповые удары были нанесены высокоточным оружием воздушного базирования и беспилотниками.
Ранее сообщалось, что ВС РФ атаковали несколько логистических центров и две радиолокационные станции на территории Украины. Они использовались в интересах ВСУ.