Российские войска поразили завод по производству "Фламинго" в Киеве

ВС РФ поразили в Киеве завод по производству систем управления "Фламинго" Российские войска поразили завод по производству "Фламинго" в Киеве

Москва20 сен Вести.Российские войска в ночь на 20 сентября атаковали завод по производству систем управления "Фламинго" в Киеве. Об этом сообщило Минобороны РФ.

[Поражено] в городе Киеве предприятие радиоэлектронной промышленности "Радионикс", осуществляющее производство систем управления для ракет "Фламинго", "Нептун", FP-7 и FP-9 говорится в заявлении

В ведомстве уточнили, что групповые удары были нанесены высокоточным оружием воздушного базирования и беспилотниками.

Ранее сообщалось, что ВС РФ атаковали несколько логистических центров и две радиолокационные станции на территории Украины. Они использовались в интересах ВСУ.