Москва26 авг Вести.В Херсоне, находящемся под контролем Украины, начались перебои с электроснабжением. Об этом сообщил глава назначенной украинскими властями администрации города Ярослав Шанько.

По данным представителей компании "Нафтогаз", Херсонская ТЭЦ получила повреждения после удара ВС России управляемой авиационной бомбой.

В районе наблюдаются перебои с электроснабжением написал Шанько в своем Telegram-канале

Ранее Минобороны РФ сообщило, что российские войска в течение суток нанесли удары по топливно-энергетической инфраструктуре, складам боеприпасов, логистическим центрам на Украине.