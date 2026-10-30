Минобороны: ВС РФ с 2022 года сбили более 275 тысяч дронов ВСУ в зоне СВО

В Минобороны назвали число дронов ВСУ, сбитых с начала СВО Минобороны: ВС РФ с 2022 года сбили более 275 тысяч дронов ВСУ в зоне СВО

Москва30 окт Вести.Российские военнослужащие уничтожили свыше 275 тыс. украинских беспилотников с начала специальной военной операции (СВО). Об этом сообщило Минобороны РФ.

По информации военного ведомства, за тот же период российские войска уничтожили 674 самолета, 284 вертолета и 672 зенитных ракетных комплекса.

Кроме того, МО РФ сообщило об уничтожении 31 455 танков и других боевых бронированных машин, а также 1 794 боевых машин реактивных систем залпового огня (РСЗО).

Также были уничтожены 36 839 орудий полевой артиллерии и минометов и 75 947 единиц специальной военной автомобильной техники.

Силы ПВО в ночь на 30 октября уничтожили 1043 украинских беспилотника, сообщили ранее в военном ведомстве.