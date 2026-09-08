ВС РФ сбили 14 украинских БПЛА в Севастополе ВС РФ сбили 14 украинских БПЛА в Севастополе, зафиксированы 2 очага возгорания

Москва8 сен Вести.Российские военные, силы противовоздушной обороны (ПВО) и мобильные огневые группы (МОГ) сбили 14 украинских БПЛА в Севастополе, в результате отражения вражеских атак зафиксированы 2 очага возгорания. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.

Наши военные … нейтрализовали 14 вражеских беспилотников … [Зафиксировано] возгорание на одном из участков в СНТ в районе Монастырского шоссе. Кроме того, в результате падения БПЛА загорелся небольшой участок леса в районе Симферопольского шоссе написал он в своем канале в мессенджере МАХ

На месте прилетов работают оперативные службы.

В результате вражеской агрессии на пляже "Омега" пострадала 57-летняя женщина.