Москва8 сенВести.Российские военные, силы противовоздушной обороны (ПВО) и мобильные огневые группы (МОГ) сбили 14 украинских БПЛА в Севастополе, в результате отражения вражеских атак зафиксированы 2 очага возгорания. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.
Наши военные … нейтрализовали 14 вражеских беспилотников … [Зафиксировано] возгорание на одном из участков в СНТ в районе Монастырского шоссе. Кроме того, в результате падения БПЛА загорелся небольшой участок леса в районе Симферопольского шоссенаписал он в своем канале в мессенджере МАХ
На месте прилетов работают оперативные службы.
В результате вражеской агрессии на пляже "Омега" пострадала 57-летняя женщина.