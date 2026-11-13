Москва13 нояВести.Российские войска за неделю сбили более 6,1 тыс. украинских беспилотников в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщило Минобороны РФ.
Средствами противовоздушной обороны сбиты... 6177 беспилотных летательных аппаратов самолетного типаговорится в заявлении
В ведомстве добавили, что за неделю также были перехвачены и уничтожены 18 управляемых авиационных бомб, четыре крылатые ракеты Rusty Dagger, еще четыре крылатые ракеты большой дальности "Нептун" и столько же реактивных снарядов американской системы залпового огня HIMARS.