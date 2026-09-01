Российские военные поразили депо и два военных предприятия в Киеве

ВС РФ ударили по депо, предприятиям "Файер пойнт" и "Аэробавовна" в Киеве Российские военные поразили депо и два военных предприятия в Киеве

Москва1 сен Вести.Российская армия нанесла удары в Киеве по локомотивному депо, а также по предприятиям "Файер пойнт" и "Аэробавовна", где изготовляли комплектующие для ракет "Фламинго" и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Объекты инфраструктуры Вооруженных сил Украины (ВСУ) были нанесены высокоточным оружием и ударными беспилотниками большой дальности, уточнили в ведомстве.

Поражены в городе Киев: промышленное предприятие ООО "Файер Пойнт", производящее комплектующие и боевые части для крылатых ракет большой дальности FP-5 "Фламинго", а также твердотопливные ускорители; промышленное предприятие ООО "Аэробавовна", изготавливающее аэростаты для доставки и обеспечения управления беспилотными летательными аппаратами большой и средней дальности, в том числе типа "Хорнет"; локомотивное депо Дарница, осуществляющее ремонт железнодорожных локомотивов и являющееся одним из ключевых пунктов обслуживания локомотивного парка, задействованного для доставки военных грузов отчитались в министерстве

Также Вооруженные силы России (ВС РФ) поразили нефтебазу в Борисполе Киевской области.