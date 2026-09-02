ВС РФ ударили по логистическим центрам, объектам портов и ТЭК на Украине Армия России поразила логистические центры и портовую инфраструктуру на Украине

Москва2 сен Вести.Вооруженные силы России (ВС РФ) нанесли новые групповые удары по портовой и энергетической инфраструктуре Украины, а также по логистическим центрам, которые использовались в нуждах ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Удары были нанесены в районе Киева и Одессы 1 и в ночь на 2 сентября. В их результате в Киевской области был поражен логистический центр, на складах которого "осуществлялось хранение и распределение иностранных товаров двойного назначения, в том числе комплектующих для беспилотных летательных аппаратов большой и средней дальности".

В течение ночи 2 сентября в Одессе и Одесской области поражены четыре объекта энергетической инфраструктуры, обеспечивающие функционирование украинских портов Также отмечается в сообщении

Ведомство уточняет, что ВС РФ поразили в Одессе и области предприятие опытного производства безэкипажных катеров, шесть резервуаров с горючим, предназначенным для ВСУ, а также склады с военно-техническим имуществом.

Ранее 2 сентября украинские СМИ сообщали о серии взрывов в Киеве.