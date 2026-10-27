Минобороны: ВС РФ поразили предприятия, где делали ракеты и дроны для ВСУ

ВС РФ ударили по предприятиям, где делали и хранили ракеты и дроны для ВСУ Минобороны: ВС РФ поразили предприятия, где делали ракеты и дроны для ВСУ

Москва27 окт Вести.Российские военные ударили по предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, которые были задействованы в производстве и хранении крылатых ракет и беспилотников, используемых украинскими боевиками. О массированном ударе ВС РФ сообщило Минобороны России утром 27 октября.

Удар по целям противника был нанесен в ночь на вторник, 27 октября. Для этого российская армия использовала высокоточное оружие наземного базирования и БПЛА.

Поражены: предприятия военно-промышленного комплекса Украины, задействованные в производстве и хранении крылатых ракет и БПЛА большой и средней дальности говорится в сообщении Минобороны РФ в мессенджере MAX

Кроме того, в результате российского удара были поражены объекты транспортной инфраструктуры в Киеве, логистический центр в Харьковской области, а также используемые в интересах украинских боевиков морские суда.