Москва27 октВести.Российские военные ударили по предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, которые были задействованы в производстве и хранении крылатых ракет и беспилотников, используемых украинскими боевиками. О массированном ударе ВС РФ сообщило Минобороны России утром 27 октября.
Удар по целям противника был нанесен в ночь на вторник, 27 октября. Для этого российская армия использовала высокоточное оружие наземного базирования и БПЛА.
Поражены: предприятия военно-промышленного комплекса Украины, задействованные в производстве и хранении крылатых ракет и БПЛА большой и средней дальностиговорится в сообщении Минобороны РФ в мессенджере MAX
Кроме того, в результате российского удара были поражены объекты транспортной инфраструктуры в Киеве, логистический центр в Харьковской области, а также используемые в интересах украинских боевиков морские суда.