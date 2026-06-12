Москва12 июнВести.Российские военнослужащие за неделю нанесли два массированных и пять групповых ударов по объектам Вооруженных сил Украины. Об этом сообщило Министерство обороны России.
В военном ведомстве уточнили, что удары были нанесены в период с 6 по 12 июня и стали ответом на атаки украинской стороны по гражданским объектам на территории России.
Так, были поражены объекты топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры Украины. Удары были нанесены по военным аэродромам, складам боеприпасов и местам сборки, хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия и безэкипажных катеров.
Кроме того, были поражены пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.