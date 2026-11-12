"Все идет на поправку": Ким рассказала о восстановлении процессов в Wildberries Татьяна Ким: в Wildberries все идет на поправку, потребители точно не пострадают

Москва12 ноя Вести.Удары украинских БПЛА по складам Wildberries стали серьезным испытанием для компании, однако сейчас все приходит в норму. Об этом рассказала основатель маркетплейса, глава RWB Татьяна Ким в интервью Наиле Аскер-заде для ИС "Вести".

Это было очень серьезное испытание, мы до сих пор выходим из этого кризиса, но с уверенностью могу сказать, что точно все идет на поправку. Все нормально, все как всегда. Мы запускаем новые программы для наших покупателей, сейчас представили систему лояльности со всякими игровыми элементами. Потребители точно не пострадают подчеркнула Ким

Основатель Wildberries отметила, что после украинских атак селлеры маркетплейса получили не только финансовую поддержку, но и психологическую.