Москва12 нояВести.Удары украинских БПЛА по складам Wildberries стали серьезным испытанием для компании, однако сейчас все приходит в норму. Об этом рассказала основатель маркетплейса, глава RWB Татьяна Ким в интервью Наиле Аскер-заде для ИС "Вести".
Это было очень серьезное испытание, мы до сих пор выходим из этого кризиса, но с уверенностью могу сказать, что точно все идет на поправку. Все нормально, все как всегда. Мы запускаем новые программы для наших покупателей, сейчас представили систему лояльности со всякими игровыми элементами. Потребители точно не пострадаютподчеркнула Ким
Основатель Wildberries отметила, что после украинских атак селлеры маркетплейса получили не только финансовую поддержку, но и психологическую.