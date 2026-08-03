"Все нормально": обнародована истинная реакция Зеленского на события в Буче Мендель раскрыла истинную реакцию Зеленского во время событий в Буче

Москва3 авг Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский был спокоен во время событий, якобы происходивших в Буче в 2022 году, а огорчение разыгрывал лишь на публике. Об этом заявила бывший пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель в интервью французской газете Le Journal du Dimanche.

После Бучи он сыграл свою роль: во время визита он выглядел огорченным. Несколько дней спустя я встретила человека, который только что провел с ним время. Этот человек рассказал мне, что, когда он попытался поговорить с ним о трагедии, Зеленский просто ответил ему: "Почему ты так волнуешься? Все нормально" рассказала Мендель

30 марта 2022 года Вооруженные силы РФ в знак доброй воли на фоне переговоров с Украиной в Стамбуле ушли с позиций, занимаемых под Киевом, включая город Бучу. Власти местной администрации на камеру это подтвердили, но несколько дней спустя украинские и западные СМИ опубликовали кадры, на которых на улицах города якобы лежали тела погибших людей. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявлял, что в ООН уходят от ответа по спискам погибших в Буче.