Все водоемы в Англии оказались загрязнены токсичными веществами Guardian: все реки и озера Англии загрязнены химикатами

Москва7 авг Вести.Все поверхностные водоемы Англии загрязнены токсичными химическими веществами. Об этом сообщает издание Guardian со ссылкой на данные агентства по охране окружающей среды.

Как отмечается, лишь 14,3% поверхностных вод страны остаются в хорошем экологическом состоянии.

Если концентрации химических веществ превышают установленные нормативы, водный объект не соответствует требованиям хорошего химического состояния​​​. Согласно последней оценке, ни один водоем Англии не прошел эту проверку говорится в публикации

При этом в ведомстве уточнили, что поверхностные водоемы смогут достичь хорошего экологического состояния лишь при снижении концентрации стойких загрязнителей. Это, согласно прогнозу агентства, произойдет не раньше 2063 года.

Между тем британский журнал Nature написал, что пыль из пустынь Северной Африки попадает в Европу во все больших количествах. В материале подчеркивалось, что в обозримом будущем увеличение пыли в атмосфере может привести к серьезным проблемам со здоровьем.