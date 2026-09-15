"Всегда жили в грязи": Владимир Соловьёв объяснил, почему Европе не нужен газ Соловьёв о будущем Европы без газа из РФ: возвращайтесь к своему естеству

Москва15 сен Вести.Европа вполне может обойтись без газа и тепла, потому что ее жители исторически привыкли к холоду, антисанитарии и вполне могут вернуться к своему былому состоянию. Об этом заявил Владимир Соловьёв, сообщает ИС "Вести".

По его словам, европейцам не привыкать к суровым условиям жизни, и, возможно, им пора вернуться к естественному образу жизни своих предков.

Когда говорят, что эта зима будет для Европы ужасно тяжелой, возникает вопрос: почему она будет ужасной? Европа ведь привыкла мыться редко. В Европе это всегда было: парфюм, который французы изобрели … Никогда не привыкали, всегда жили в грязи, в дерьме. Так и возвращайтесь к своему естественному состоянию. Зачем вам, европейцам, газ и тепло? Будет холодно, ничего страшного. Нормально. Вспомните, как жили ваши деды, прадеды, как вы жили всегда: вши, палочки, чтобы их выводить, возвращайтесь к своему естеству. Вам понравится. А мы по-прежнему будем париться в банях заявил Соловьев

Ранее сообщалось, что германские компании бьют тревогу из-за нехватки газа в преддверии зимы - низкий уровень заполненности газохранилищ в ФРГ вызвал панику среди немецких фирм.

Страны Европы могут остаться без необходимого количества газа перед зимой. Европейские страны теряют возможность стремительно наполнить свои подземные газовые хранилища (ПХГ).