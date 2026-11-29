Москва29 ноя Вести.Дети не просят подарить им на Новый год очень дорогие вещи, а чаще всего мечтают об игрушках, гаджетах и домашних животных. Об этом РИА Новости рассказал Всероссийский Дед Мороз из Великого Устюга.

Особенно дорогих подарков дети не просят, разве что взрослые – и то, скорее в шутку. Для меня самый дорогой подарок — это внимание и время. Это не вернешь и не купишь поделился зимний волшебник

Он отметил, что большинство детей хотят получить в подарок на Новый год игрушки, смартфоны и смарт-колонки. Многие дети просят подарить им домашнего питомца. Спортивный инвентарь также вошел в число наиболее распространенных детских желаний.

Ранее Всероссийский Дед Мороз назвал самые необычные просьбы детей.