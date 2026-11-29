Москва29 ноя Вести.Вспышки на Солнце по своей природе больше всего напоминают электрические взрывы - похожие на те, что происходят в неисправных трансформаторах или даже в бытовых лампочках, но несоизмеримо более мощные. Об этом информагентству РИА Новости рассказал руководитель Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН Сергей Богачев .

Вспышки на Солнце - это электрические взрывы. Бывает же на Земле, что взрывается вдруг трансформатор, или более простой бытовой пример - вы включаете свет, и взрывается электрическая лампочка. Вот это все - модель вспышки на Солнце сказал ученый

Он также сравнил активные области на Солнце с клубками проводов без изоляции. При этом, пояснил специалист, электрические токи там проходят прямо через плазму, подобно тому как Гольфстрим движется в океане. Вспышка возникает в момент, когда эта огромная электрическая система начинает "искрить" и происходит пробой.

Ранее Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН сообщила, что на Солнце закончился самый продолжительный за последние пять лет период затишья: после семидневного перерыва на звезде произошла первая вспышка.