Москва27 ноя Вести.Встроенный в автомобиль транспондер сделает движение безопаснее и позволит значительно снизить смертность на дорогах. Об этом в интервью ИС "Вести" рассказала заместитель председателя правления по интеллектуальным транспортным системам и цифровизации госкомпании "Автодор" Виктория Эркенова.

В рамках "Транспортной недели" госкомпания представила автомобиль Lada Azimut со встроенным транспондером, позволяющим взаимодействовать с дорожной инфраструктурой. Устройство устанавливается непосредственно на этапе сборки автомобиля.

Прямо на приборной панели вы получаете информацию от нашей инфраструктуры о том, что происходит на дороге. В том числе вы можете получить рекомендации по месту заправки, потому что сейчас у нас наиболее востребованным сервисом для аварийных комиссаров служит дозаправка. Я думаю, что с появлением такой технологии мы можем смело говорить о том, что достичь показателя нулевой смертности на дороге - это вполне реализуемая задача, к которой мы можем стремиться отметила Эркенова

Она добавила, что на трассах "Автодора", который является крупнейшим держателем и эксплуатантом дорожной инфраструктуры в России, реализуются интеллектуальные транспортные системы. Датчиков и детектеров - более 10 тыс.