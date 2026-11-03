Москва3 нояВести.Боевики ВСУ ударили по многоквартирному дому в Белгороде. Здание получило повреждения, предварительно, обошлось без пострадавших. Об этом сообщает оперативный штаб региона.
В Белгороде беспилотник атаковал многоквартирный дом — повреждены фасад и остекление… В Белгородском округе в селе Николаевка дрон ударил по автомобилю — разбиты стекла и кузовговорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX
Также под ударами противника оказались населенные пункты Грайворонского, Шебекинского, Борисовского и Валуйского округов. Фиксируются повреждения жилых домов, автомобилей, хозпостроек и газовой трубы.