Украинский беспилотник ударил по многоквартирному дому в Белгороде

ВСУ атаковали многоквартирный дом в Белгороде Украинский беспилотник ударил по многоквартирному дому в Белгороде

Москва3 ноя Вести.Боевики ВСУ ударили по многоквартирному дому в Белгороде. Здание получило повреждения, предварительно, обошлось без пострадавших. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

В Белгороде беспилотник атаковал многоквартирный дом — повреждены фасад и остекление… В Белгородском округе в селе Николаевка дрон ударил по автомобилю — разбиты стекла и кузов говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Также под ударами противника оказались населенные пункты Грайворонского, Шебекинского, Борисовского и Валуйского округов. Фиксируются повреждения жилых домов, автомобилей, хозпостроек и газовой трубы.