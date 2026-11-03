При ударе ВСУ по многоквартирному дому в Белгороде пострадали два человека

Стало известно о пострадавших при атаке ВСУ на многоквартирный дом в Белгороде При ударе ВСУ по многоквартирному дому в Белгороде пострадали два человека

Москва3 ноя Вести.При ударе украинского дрона по многоквартирному дому в Белгороде пострадали два человека, сообщает региональный оперштаб. Обоим оказана вся необходимая медицинская помощь.

В городской больнице №2 г. Белгорода оказали помощь мужчине и женщине, которые получили акубаротравмы в результате атаки беспилотника на многоквартирный дом в Белгороде. Лечение будут продолжать амбулаторно говорится в сообщении штаба в мессенджере МАХ

ВСУ атаковали город вечером 3 ноября, во вторник. Повреждены фасад и остекление многоэтажки. На месте работают представители оперативных и экстренных служб.