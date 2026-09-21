Двое мужчин пострадали при ударах украинских дронов в Белгородской области

ВСУ атаковали населенные пункты Белгородской область, ранены два человека Двое мужчин пострадали при ударах украинских дронов в Белгородской области

Москва21 сен Вести.В Белгородской области в результате атак боевиков киевского режима ранения получили двое мужчин. Оба госпитализированы. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

В Грайворонском округе в селе Глотово в результате атаки дрона мужчина получил множественные непроникающие ранения мягких тканей грудной клетки и ног… В селе Русская Березовка Ракитянского округа при ударе дрона у мужчины слепые осколочные ранения головы, шеи и тела говорится в сообщении штаба в мессенджере МАХ

Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь. В ближайшее время их переведут в медучреждения в областной центр.

В хуторе Масычево вражеский дрон ударил по грузовику, в Грайвороне взорвался возле многоквартирного дома. В Шебекино БПЛА атаковали автобус, машины и хозяйственную постройку. В селах Купино и Репное целями врага стали предприятия.