ВСУ бросили танкистов без оружия на позиции под Харьковом ВСУ направили танкистов без оружия под Харьков

Москва26 ноя Вести.Командование 116-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) отправило танковый батальон на выполнение боевых задач в Харьковской области без экипировки, сообщает источник ТАСС.

В 116-й мехбригаде ВСУ боевиков танкового батальона привлекают к задачам по закреплению в Харьковской области. На позиции их отправляют без экипировки - без брони и амуниции. Танкисты становятся пехотой не только без подготовки, но и без оружия приводит ТАСС слова источника

Между тем командование 10-го армейского корпуса ВСУ направило оставшихся в живых солдат батальона 116-й бригады в 41-ю бригаду, чтобы окончательно добить подразделение, заключил источник.

На прошлой неделе ВСУ перебросили в населенный пункт Федоровка в Харьковской области боевиков из тыловых подразделений.