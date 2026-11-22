Москва22 ноя Вести.Боевики ВСУ пытались сжечь живьем мирного жителя ДНР за отказ уходить из города. Об этом рассказал РИА Новости заместитель командира штурмового взвода группировки "Центр" Михаил Паулин.

Видели одного [мужчину], которого боевики ВСУ хотели сжечь живьем. Он рассказал, что отказался с ними уходить с города. Тогда они его посадили в его же машину, привязали, облили бензином и подожгли. Он показывал эту машину сгоревшую. Он сам каким-то образом, чудом, выпутался и спрятался рассказал Паулин

Выжившего мирного жителя российские военные нашли в том же подвале, где он прятался от украинских военных.

Ранее сообщалось, что боевики ВСУ при бегстве уничтожают дома в Запорожской области, не считая местных жителей гражданами Украины.